Certe storie non finiscono…si ritorna a pensare a Barak

Una pista che ritorna a riscaldarsi perchè certe storie non finiscono: il Napoli ha ripreso a pensare ad Antonin Barak. Un jolly utilissimo per Spalletti in vista di una stagione ricca di impegni. Il Napoli ha chiesto, il Verona ha risposto: il giocatore può andare via, ma occorrono circa 20 milioni. Si spera in un piccolo sconto, puntando anche sul fatto che l’operazione Barak e quella Casale potrebbero essere collegate. Per il centrale, infatti, il Verona chiede 10 milioni di euro (ma accetterebbe anche la forma del prestito con obbligo di riscatto) e il club azzurro potrebbe chiudere l’operazione a 30 milioni complessivi. Nell’ultima stagione di serie A, Barak ha contribuito alla bellezza di 15 reti per il Verona: 11 gol e 4 assist, dimostrando anche una grande capacità di rendersi utile a tuttocampo. Potrebbe occupare uno dei tre posti alle spalle della punta centrale, ma potrebbe essere molto utile anche come mezzala in un centrocampo a tre. Occorre però cedere. Con i soldi incassati dalle cessioni dei vari Ounas, Petagna, Politano e Demme, il club azzurro potrebbe iniziare a muovere le prossime manovre in entrata.