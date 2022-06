Ceccarini: “Simeone per Petagna? Ecco cosa penso”

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal.

Rinnovi? Su Koulibaly bisogna essere realisti, la partita è ancora aperta e c’è possibilità che rinnovi. Per Fabian nessun passo in avanti, bisogna prendere in considerazione l’ipotesi che venga ceduto se arrivasse un’offerta congrua per il Napoli.

Simeone per Petagna? Per far partire Petagna servono 20mln, non so se poi il Napoli investirà quei soldi per il Cholito.