CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il settore giovanile? Le ultime in casa Napoli”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Ambrosino? Anche nella sfida contro l’Inghilterra, ha dimostrato di essere un jolly, ovvero che spazia in diverse zone del campo, senza dare punti di riferimento. Io credo che sia giusto tenerli in rosa per fargli assaporare la prima squadra, per crescere e maturare. Il ruolo del terzo portiere? A mio avviso Contini ha dimostrato questa stagione grandi progressi e perciò punterei su di lui. Sul settore giovanile del Napoli, ad oggi è certa la conferma di Gennaro Sorano nel Napoli Under 15. Cambi di allenatori con Under 16 e 17, con l’aggiunta dell’Under 18. Questo va dato merito a questa notizia al nostro redattore Marco Lepore. Infine la Primavera si valuterà su Frustalupi che ha chiesto garanzie per restare anche la prossima stagione. La prossima stagione tra l’altro si valuteranno anche il rendimento dei 2004 in campionato e in Youth League”.

La Redazione