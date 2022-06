CALCIO FEMMINILE – E. Linari (dif. Italia): “All’Europeo per dimostrare di meritare il professionismo”

L’Italia del c.t. Milena Bertolini prosegue la preparazione a Castel di Sangro, in vista dell’amichevole di venerdì contro la Spagna allo stadio “Patini”. In vista della sfida contro le iberiche e l’imminente Europeo, le parole sul sito della Figc di Elena Linari. “Sarà un bellissimo test, sicuramente impegnativo, come dice il ranking che le vede settime, ma ci permetterà di capire a che punto siamo della preparazione, come vanno gli automatismi e i meccanismo provati in questi giorni, il rodaggio della squadra: sarà un bellissimo test. E sarà anche un modo per ricordare un momento storico, il passaggio del calcio femminile al professionismo: speriamo di farlo con tanto pubblico e con un risultato positivo per noi. E’ stato un percorso lungo e impegnativo, la preparazione ha richiesto energie mentali e fisiche ma era quello che serviva per una competizione importante come l’Europeo. Ovviamente c’è tanto entusiasmo, il gruppo si sta compattando sempre di più. Le aspettative le abbiamo già con noi stesse, arriviamo da un Mondiale ben fatto e vogliamo dimostrare il nostro valore, di meritare questa competizione e il passaggio al professionismo, che deve essere non un punto di arrivo ma solo un punto di partenza per tutte noi. Vogliamo continuare a crescere e migliorare ogni giorno”.

La Redazione