CALCIO FEMMINILE – Domani scenderà in campo per il riscatto l’Italia Under 19. Le parole del portiere Beretta

Dopo aver perso all’esordito contro la Spagna agli Europei in Repubblica Ceca, l’Italia Under del c.t. Sbardella cercherà un pronto riscatto. Per le azzurrine domani ci sarà la sfida contro la Francia, per cercare tre punti e restare in lotta per la qualificazione. Alla viglia le parole del portiere Beatrice Beretta.

B. Beretta (port. Italia Under 19): “Dal punto di vista personale, è stato un dispiacere, anche perché in Nazionale si possono vivere esperienze uniche, che ti permettono di viaggiare e di conoscere altre realtà: una parte della tua crescita viene ridotta. Ho iniziato con mio fratello, che è più grande di me. Poi un giorno mio zio, che sapeva della mia passione per il ruolo da portiere, mi ha chiesto se mi andava di giocare tra i pali con alcuni ragazzi, visto che a loro mancava un estremo difensore. A quel torneo c’erano degli osservatori e da lì è cominciato un po’ tutto. Vorrei farmi un regalo anticipato contro la Francia, indipendentemente se debba giocare o meno, perché quel che conta è il bene del gruppo. Dobbiamo aspettarci una gara diversa rispetto a quella affrontata contro la Spagna: le transalpine sono più fisiche, con un gioco meno di possesso. Dovremo essere brave a restare unite e rimanere concentrate per tutti i 90 minuti, perché in questi tornei al minimo errore ti puniscono”.

Fonte: figc.it