UFFICIALE – Decise le date dei campionati di serie A e B femminile

Il Consiglio Federale della FIGC ha svelato la data di inizio della Serie A femminile 2022/23 a 10 squadre. Il prossimo campionato della massima serie calcistica italiano di calcio femminile partirà il 27 agosto 2022.

Dal 1° luglio verrà introdotto il professionismo nella massima serie italiana, pertanto il prossimo torneo, che partirà anche con la nuova formula poule scudetto e poule salvezza, sarà il primo ad essere professionistico nella storia degli sport femminili in Italia.

Le novità introdotte nella prossima stagione non si limitano al passaggio al professionismo, ma riguarderanno anche il cambio di format della Serie A, del Campionato Primavera e della Supercoppa, senza dimenticare l’aumento delle squadre – da 14 a 16 – che parteciperanno alla Serie B.

La Serie A Femminile sarà strutturata su 10 squadre e si svolgerà in due fasi. Nella prima fase, le squadre si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Successivamente, nella seconda fase, le prime 5 della graduatoria accederanno a una poule scudetto, con il palio il titolo di campione d’Italia (prima classificata) e l’accesso alla UEFA Women’s Champions League (prima e seconda classificata); le ultime 5 si affronteranno, invece, in una poule salvezza, nella quale l’ultima retrocede direttamente in Serie B e la penultima dovrà giocarsi la salvezza in una gara di play out contro la seconda del campionato cadetto.

Fonte: lfootball.it