L’A.s. Roma, dopo aver centrato la Women Champions e sfiorato il bis in Coppa Italia, pensa al mercato e al momento è in uscita. Dopo Valeria Pirone, tocca a Milica Mijativoc. Ecco il twitter del club giallorosso.

@mijatovicmilica lascia la Roma.

