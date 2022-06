SERIE A FEMMINILE – Il Como Women è stato premiato dalla Regione

F.C. Como Women è stata premiata in Regione per la promozione in Serie A dal Presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi, alla presenza del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Presente per il Como Women una delegazione della società, tra cui il Presidente Stefano Verga, il Vice Presidente Christian Larghi, l’allenatore Sebastian de la Fuentee il capitano Giulia Rizzon. La cerimonia si è tenuta allo Spazio Belvedere (Palazzo Pirelli). Con Como Women sono stati premiate le altre due società lombarde del Monza e della Cremonese, anch’esse promosse in Serie A, nel calcio maschile, in questa stagione.

Fonte: Ufficio stampa Como Women