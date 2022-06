Petrazzuolo (Giornalista): “Koulibaly è il futuro capitano del Napoli”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista Antonio Petrazzuolo.

“Dalle sensazioni raccolte per Koulibaly c’è un eccezione, ed è giusto per un pilastro ed un simbolo mondiale come lui. Koulibaly è il futuro capitano del Napoli.

Sugli altri giocatori potrebbe delinearsi qualcosa di diverso: sui pali la scelta è stata fatta ed è Meret mentre il secondo potrebbe essere Ospina.

Sono più fiducioso per Mertens, perché sono fermi a quello che si erano detti in principio e il belga non ha voglia di valutare alternative. ‘Temo’, in senso buono, che Mertens rimarrà a Napoli”.