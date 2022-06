Napoli-Meret, pochi dettagli e sarà rinnovo

Il Napoli e il nodo portieri che si sta per sciogliere dopo settimane non facili. Infatti dopo che Ospina si è avvicinato all’Al-Nassr, squadra degli Emirati Arabi, contratto biennale a 3,5 milioni a stagione, c’è in compenso Alex Meret. Secondo le pagine odierne de il Mattino, l’estremo difensore friulano ha sposato la causa azzurra ed è pronto al rinnovo del contratto fino al 2027. L’ex di Udinese e Spal guadagnerà, compreso i bonus 1,5 milioni a stagione, mentre per il ruolo di vice sembra essere in vantaggio Salvatore Sirigu, svincolato dal Genoa. Quindi la matassa del portiere si sta lentamente sciogliendo.

La Redazione