Sebastiano Luperto, andato in prestito all’Empoli la scorsa estate non è stato riscattato dalla società toscana, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. “Il difensore Luperto non è stato riscattato dall’Empoli che lo aveva prelevato dagli azzurri l’estate scorsa con la formula del prestito con diritto di riscatto. I toscani, che hanno cambiato allenatore passando da Andreazzoli a Zanetti, non hanno a far valere l’opzione restituendo il cartellino di Luperto alla società di De Laurentiis”.