L. Moggi, ex dirigente: “Credo che tenga conto di come valorizzare questa rosa”

A Radio Marte è intervenuto Luciano Moggi: “Se il Napoli può ripartire da Mertens e Koulibaly? Quest’anno è un punto di domanda. Il campionato ricomincia prima, a mercato iniziato e poi quando ricomincerà dopo i Mondiali ci sarà ancora il mercato aperto. Koulibaly deve firmare il prolungamento. Il ritardo di queste cose è dovuto alla mentalità del presidente che prima di perdere un soggetto a parametro zero vuole almeno 30/40 milioni. Vedo società che acquistano calciatori per 30/40 milioni e poi li perdono a zero. Credo che De Laurentiis tenga conto di come valorizzare questa rosa. Penso che l’effetto domino ci sia sicuramente sui giocatori. Perché i giocatori che vengono a Napoli vogliono vincere qualcosa, in determinate occasioni si può vincere il campionato. Se resta Koulibaly si può continuare a competere.”

Premi qui per altre news

Fonte: Radio Marte