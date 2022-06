Insigne si presenta al Toronto, con lui la sua famiglia e l’agente Pisacane

Lorenzo Insigne si è presentato ieri ufficialmente al suo nuovo club, il Toronto, che per 5 anni anni sarà la sua squadra. Tanto lontano da casa ma deciso in quello che sarà il suo futuro, come riporta oggi il Corriere dello Sport. “Completo bianco, camicia a righe con l’azzurro. La prima «divisa» di Lorenzo Insigne da giocatore del Toronto è cromaticamente molto diversa da quella che indosserà in campo. D’altra parte quella di ieri è stata solo la conferenza stampa di presentazione. Con lui il presidente del Toronto Bill Manning e l’allenatore della squadra canadese Bob Bradley, ma l’impressione è che città e tifoseria siano già tutti dalla parte di Lorenzo. In sala stampa anche l’agente napoletano Vincenzo Pisacane, la moglie di Lorenzo Jenny e i due figli che hanno chiuso la conferenza con l’ultima «domanda». «Daddy I love you», che ha strappato il sorriso di tutti i presenti. Prima di loro, però, è toccato al papà dire la sua. «Sono molto contento di essere qui. Ho accettato questa sfida e sono fiero e orgoglioso. Il primo giorno in cui sono arrivato mi hanno portato al Caffè Diplomatico e mi è sembrato di essere a Napoli». Insomma, quello dell’adattamento sembra un non problema per Lorenzo che ha tutte le intenzioni di dimostrare al calcio americano di non aver attraversato l’Oceano solo per fare il turista”.