Insigne: “In tanti pensano che sono arrivato qui per soldi, ma non è così”

Lorenzo Insigne è un nuovo giocatore del Toronto a tutti gli effetti, dopo la presentazione di ieri al club ed ai tifosi lì in Canada. L’ex capitano del Napoli, in conferenza stampa ha spiegato in primis le motivazioni che lo hanno spinto a decidere di andare tanto lontano. «In tanti pensano che sono arrivato qui per soldi, ma è stata una scelta in primis per mia moglie e i miei figli. È una sfida molto importante per me ora puntare a far vincere la prima Champions al club. Sono venuto per dare una mano e dimostrare a tutti che quello americano non è un calcio di livello inferiore rispetto all’Europa. Voglio dimostrare il mio valore anche in questo campionato. Giovinco ha vinto tanto qua, voglio fare altrettanto e fare bene per questo club». È ancora presto per fare paragoni con l’altro italiano che lo ha preceduto con la maglia del Toronto, ma l’impressione è che Insigne abbia tutta la voglia di dimostrare il suo valore. «Prima di quella del Toronto non avevo avuto ancora altre offerte concrete. A 31 anni non mi sento vecchio e avrei potuto ancora giocare in Europa, ma ho pensato che questa potesse essere la scelta giusta per me e per la mia famiglia. A Napoli ho vissuto 10 anni intensi: ho dato tanto, ho vinto tanto e perso trofei che fanno ancora male. Volevo cambiare un po’ e fare una nuova esperienza. Per me venire qui è stato come accettare un top club europeo. Ho vinto un Europeo con la Nazionale e quindi direi che sono abituato anche a gestire la pressione».