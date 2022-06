Insigne entusiasta: “Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dei miei compagni e del mister”

Lorenzo Insigne, nuovo calciatore del Toronto, si è presentato ieri al club canadese, ed in conferenza stampa è apparso subito entusiasta. «Ho visto la partita tre giorni fa, è stato uno spettacolo. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dei miei compagni e del mister, sto male quando non gioco e non posso dare il mio contributo. Ho parlato con Michael Bradley: mi può aiutare tantissimo perché parla anche italiano. È un grande giocatore, ci ho giocato contro qualche volta. Sta sempre nella posizione giusta ed è un vero leader e capitano».