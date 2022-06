Il Napoli per il ruolo di esterno cercherà di “beffare” Mourinho

In casa Napoli i nomi nella lista del d.s. Giuntoli non mancano e si cercherà la migliore soluzione per rendere la rosa ancora più forte. Oltre Deulofeu dell’Udinese, che naturalmente è legata anche alla vicenda Mertens, c’è anche Solbakken. L’esterno destro del Bodo Glimt, sorpresa della Conference League, come riporta il Mattino, ha il contratto che gli scadrà tra un anno. L’obiettivo del club azzurro è di offrire un ingaggio da 2,5 milioni a stagione e provare a “beffare” la Roma che da tempo lo ha messo nel mirino. Prima però bisognerà vendere e poi comprare, Solbakken e non solo attendono.

La Redazione