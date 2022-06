Il grande equivoco. Dopo lo scambio di mail, Mertens mai domo!

Dopo lo scambio di mail, mai domo, Mertens dichiarò comunque la sua voglia di Napoli, aggiungendo di essere in attesa di una proposta che ancora non c’è; di una proposta che però, quando ancora il campionato era in corso, galleggiava tra il milione e 200mila e il milione e 500mila euro per una stagione. Il primo approccio andò più o meno così, con tanto di sorrisi e caffè sul terrazzo di casa Mertens, ma poi è venuto fuori un grande equivoco: pochi giorni prima della fine del campionato, il presidente invitò Dries a parlare il lunedì dopo lo Spezia ma lui declinò spiegando di trovarsi già in vacanza (partì per il Belgio la stessa domenica della partita); e poi rilanciò invitando il presidente a vedersi l’indomani, ma lui rifiutò spiegandogli di avere in agenda un importante incontro con Spalletti e Giuntoli. E il resto sono state mail. Gelide. E ora? Facile: ancora quarantotto ore. In attesa di un colpo di scena o di un colpo al cuore: il popolo azzurro, insindacabili interessi e trattative a parte, la vive così.

Fonte: CdS