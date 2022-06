Il “caso” Ostigard e l’opzione Casale dell’Hellas Verona

Uno dei ruoli che il Napoli vuole completare è certamente il quarto centrale, visto il non rinnovo del prestito di Tuanzebe. Sembrava ben avviata la trattativa per Leo Ostigard, accordo con il giocatore, compreso di sì del norvegese. Il tutto però da diversi giorni si è bloccato, secondo le pagine de “il Mattino”, per le pretese del Brighton che vorrebbe la cessione a titolo definitivo, mentre la società partenopea con la formula del prestito. L’opzione gioca in Italia ed è Casale dell’Hellas Verona, il prezzo è sui 10 milioni, in più ci sono anche Lazio e Monza sul centrale degli scaligeri.

La Redazione