Gazzetta – La trattativa Napoli-Valencia, per Politano, entra nel vivo

L’esterno del Napoli, Matteo Politano, vuole lasciare il club partenopeo, e la meta più vicina sembra essere il Valencia del neo allenatore Gattuso, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Sta entrando nel vivo la trattativa per la cessione di Matteo Politano al Valencia. Il calciatore è in vacanza in Spagna e proprio in terra iberica si è recato di recente il suo agente, Mario Giuffredi, per iniziare una trattativa con il Valencia. Una ipotesi, quella del trasferimento di Politano alla corte di Gattuso, che il club azzurro è disposto a valutare, ma soltanto a determinate condizioni economiche perché non è tempo di saldi in casa azzurra”.