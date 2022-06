Gazzetta – Il Napoli è alla ricerca di un esterno destro, il sogno è Berardi

Il Napoli ha piazzato già due colpi in entrata, ma non basta, è alla ricerca di un esterno destro d’attacco, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Dopo Kravatskhelia possibili nuovi innesti sulle corsie laterali. Il Napoli vorrebbe qualcosa di nuovo sulle fasce oltre a Kravatskhelia e Zerbin (da testare in ritiro). A destra il titolare sarà Lozano e, anche se lì potrebbe adattarsi Elmas, a Spalletti piacerebbe una «freccia» mancina come Solbakken o Verde (il sogno è Berardi)“.