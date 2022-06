FOTO – Due impegni importanti attendono Meret, e uno non è il calcio

Per Alex Meret, portiere del Napoli, arriverà una stagione carica di impegni, visto che ormai è ufficiale, o quasi, che sarà lui il titolare fra i pali della squadra partenopea, ma non sarà l’unica novità importante. Sarà una nuova stagione impegnativa quella che attende Alex Meret. Il portiere azzurro è pronto a rinnovare il contratto che lo lega al Napoli fino al 2023 per diventare finalmente protagonista a tutto tondo tra i pali della squadra di Luciano Spalletti. Ma, iniziata la stagione, sarà anche il momento della paternità: Alex e la compagna Debora si godono in vacanza gli ultimi momenti prima dell’arrivo dell’erede.