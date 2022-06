EURO UNDER 19 – Italia-Inghilterra, nella semifinale Ambrosino dal primo minuto

Italia-Inghilterra U19, semifinale del campionato europeo di categoria, è in programma alle ore 17.00 a Senec, in Slovacchia, e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Italia-Inghilterra: le probabili formazioni

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches, Mulazzi, Ghirardi, Coppola, Giovane; Casadei, Faticanti, Fabian; Miretti, Nasti, Ambrosino. Ct: Nunziata.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Cox, Norton-Cuffy, Edwards, Quansah, Doyle; Irogebunam, Chukwuemeka; Devine, Ramsey, Scott; Scarlett. Ct: Foster

ARBITRO: Kikacheishvili (Geo)

