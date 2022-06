EURO UNDER 19 – Inghilterra-Italia 2-1, “generoso” Ambrosino. Azzurrini sconfitti di rimonta

Questo pomeriggio a Trnava si è giocata la prima semifinale degli Europei Under 19 tra l’Inghilterra e l’Italia. Gli azzurrini partono forte con punizione di Miretti, parata di Cox. I britannici rispondono con Ramsey, ottima parata di Deplanches. La squadra del c.t. Nunziata segna su calcio di rigore trasformato da Miretti, il tutto è nato dall’occasione da gol con Ambrosino. Come nella sfida contro la Francia, il classe 2003 del Napoli Primavera mostra alcuni spunti interessanti e grande generosità in tutte le zone del campo. Nella ripresa l’Inghilterra effettua i cambi e uno di questi porta al pareggio con Alex Scott su azione da corner. Deplanches si supera sul tiro a giro di Gittens. L’Italia sfiora il vantaggio con Baldanzi, parata di Cox. I britannici però la ribaltano con il colpo di testa di Quansah sempre da calcio d’angolo. Nel finale azzurrini sfiorano il pari, sempre con Baldanzi, anche in questo caso Cox si supera ed evita il pareggio. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma la fisicità e l’esperienza hanno fatto la differenza.

La Redazione