Due in uscita dal Verona, c’è sempre l’interesse del Napoli

Il Napoli è sempre vigile sui giocatori che possono servire a rinforzare le zone di campo carenti. Ed a proposito di questo ne scrive oggi il Corriere di Verona. “ Il Verona, intanto, si appresta a effettuare le cessioni programmate in attacco. A partire sarà di sicuro Giovanni Simeone. Il capocannoniere gialloblù, 17 gol nell’ultimo campionato, è stato riscattato per 10.5 milioni dal Cagliari. Non rimarrà, sebbene all’Hellas si trovi splendidamente: per lui ci sono tante proposte, a cominciare da quella del Siviglia (e in Spagna lo cercano anche Valencia e Villarreal). Partirà Antonin Barak (11 reti all’attivo per lui nella scorsa stagione), per cui c’è sempre l’interesse del Napoli”