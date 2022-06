Da giovedì inizierà il programma paolobargiggia.t.v

Giovedì primo luglio, alle 0:00, parte www.paolobargiggia.tv

Fondato e diretto dal noto giornalista sportivo italiano, Paolo Bargiggia, la piattaforma online si pone come nuovo punto di riferimento per i lettori, i tifosi e gli appassionati, ma anche addetti ai lavori, per sapere tutto in tempo reale delle trattative di mercato, movimenti ufficiali, rubriche d’approfondimento, storie di sport, interviste esclusive per conoscere i dettagli degli incontri “segreti” – e senza filtri – del calciomercato. Un nuovo viaggio per Bargiggia, che si candida ad essere preferito da chi vuole rimanere aggiornato sulle trattative contrattuali, sul trasferimento dei giocatori, sulla cessione di un calciatore ad un’altra squadra. Il calcio non è solo quello che si disputa in campo, allo stadio: il calcio è amato anche per le strategie, le dinamiche, le trattative che vi sono dietro. E non solo. Sarà un sito moderno, che si svilupperà con Twitter e 1Station Radio (dove attualmente lo stesso giornalista è in onda ogni martedì dalle 12 alle 13; alla ripresa del campionato la sua “Parola di Bargiggia” sarà anticipata al lunedì). Un progetto innovativo, insomma, che non punterà alla condivisione di notizie, bensì alla creazione di contenuti esclusivi. Affiancano Paolo Bargiggia, il giornalista Andrea Fiorentino in veste di direttore editoriale e il giornalista e speaker radiofonico Luca Cerchione, da editore; completeranno la squadra una redazione di giovani cronisti appassionati e curiosi, selezionati in una maniera innovativa e democratica, che darà a tutti la possibilità di diventare parte integrante del progetto. Stay tuned…

Chi è – Paolo Bargiggia nasce a Pavia, dove vive attualmente. Laureato in scienze politiche, è giornalista professionista dal 1992. Ha lavorato per cinque anni al Corriere dello Sport-Stadio, prima di passare alla redazione sportiva Mediaset, nel 1994. Ha condotto rubriche di approfondimento sul calciomercato, suo settore di specializzazione. È stato per anni inviato dai campi e collezionato quattro finali di Champions League. Conduttore di programmi sportivi, tra i quali “Domenica Stadio”, “Speciale Europa League” e “Guida al Campionato” del sabato sera, è stato opinionista su Premium Sport. Front-man d’eccellenza per quanto riguarda gli spazi dedicati al calciomercato, settore nel quale è considerato uno dei massimi esperti in Italia. Dal gennaio del 2021 ha scelto di fare il free lance, parafrasando le sue stesse descrizioni personali. Conduce programmi per Sportitalia, collabora con Udinese Tv, FotoEma Live e con 1Station Radio.

