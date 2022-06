Cresce l’ipotesi italiana per il buco in difesa

Le ipotesi più concrete per la difesa sono due e portano entrambe a giocatori che già conoscono il campionato italiano. Si tratta di Leo Ostigard e Nicolò Casale. Per l’italiano – di proprietà del Verona – il Napoli ha iniziato a muovere i primi passi proprio nelle ultime settimane. Non è detto che possa essere un’operazione lampo, anzi. Casale potrebbe arrivare anche a campionato già iniziato, purché il Verona si convinca ad abbassare le richieste per il giocatore. L’Hellas, infatti, lo valuta circa 10 milioni di euro e il presidente Setti non sembra pronto a fare sconti. Ovviamente il Napoli non è l’unica squadra interessata al centrale e il Verona potrebbe provare a innescare un’asta per spuntare il prezzo migliore. Sulle tracce di Casale, infatti, c’è anche la Lazio che nelle ultime ore è tornata a farsi sentire con il club di Setti e a far capire il proprio interesse per il giocatore. La formula giusta per chiudere l’affare sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto e il Napoli sta seriamente pensando di affondare il colpo sull’italiano per battere in fretta l’eventuale concorrenza. Fonte: Il Mattino