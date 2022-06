CdM – Ecco l’idea di De Laurentiis per tenere in forma i giocatori durante i Mondiali

Molti giocatori azzurri non prenderanno parte ai prossimi Mondiali che si giocheranno in Qatar il prossimo novembre, e, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il presidente De Laurentiis avrebbe pensato a dei tornei per tenere in forma i giocatori. : “Aurelio De Laurentiis ha proposto di organizzare, di intesa con la Lega Calcio, tornei amichevoli – magari in Usa o negli Emirati Arabi – per tenere in forma i calciatori e scongiurare così i rischi di tenuta atletica connessi alla lunga sosta di campionato”.