CALCIOMERCATO – Mertens in attesa e Deulofeu pure. Giuntoli ha varie piste calde

CALCIOMERCATO – Mertens in attesa e Deulofeu pure. Affare bloccato, strozzato da quelli che sono i nodi di un momento quantomeno delicato: la telenovela del rinnovo di Dries, giunta ormai alle battute finali; le cessioni di Demme e Politano; il destino di Ounas, tutto da definire. Già: Monza e Torino hanno chiesto informazioni, sono attratte dall’idea, ma la valutazione del Napoli va ben oltre i 10 milioni e nel frattempo lui non ha intenzione di rinnovare. Per il momento le cose stanno così: e il club, se alla fine il giocatore non porterà offerte degne di nota e neanche deciderà di prolungare, non esclude di tenerlo ai margini. Un po’ come il caso di Fabian: stile-Milik. Discorsi prematuri, comunque, come prematuro è ipotizzare il finale della trattativa con il Valencia per Politano: il Napoli chiede 15 milioni.