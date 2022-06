Due strade per il futuro di Kevin Malcuit: continuare in Italia o scegliere la Germania. L’oramai ex terzino azzurro vedrà il contratto con il Napoli scadere tra pochissime ore, a quel punto sarà possibile scegliere la nuova meta. Ci sono tante squadre che hanno sondato il terreno in Italia: in Serie A Bologna e Udinese, anche la Cremonese neo promossa, anche in Serie B più di un club ha bussato alla sua porta.

Il Mattino.it