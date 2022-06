Anche Deulofeu è spettatore interessato della vicenda Mertens

Il Napoli e Deulofeu, una trattativa che sembrava conclusa, ma quando c’è di mezzo l’Udinese, mai dare per scontata l’esito delle varie operazioni di mercato. Da tempo il club azzurro, come riporta il CdS, ha l’accordo con il giocatore, contratto biennale e ingaggio vicino ai 3 milioni, ma c’è distanza con i friulani. Uno dei motivi dello stend-by della trattativa è anche la vicenda Mertens. Il belga non ha ancora sciolto le riserve ed è per questo che anche Deulofeu è spettatore interessato. In uscita ci sono anche Politano e Ounas. Per l’esterno ex Inter e Sassuolo, c’è il Valencia, ma AdL chiede 20 milioni, stessa cifra per il suo acquisto. Sul franco-algerino, si rischia un caso Milik, se nessuno dovesse portare quest’estate i 15 milioni, sarà Tribuna, come nel caso anche di Fabian Ruiz, per entrambi rifiuto di proposte di rinnovo. Insomma un’estate torrida tra entrate e uscite, mentre da Udine si aspetta.

La Redazione