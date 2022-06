Politano, blitz del suo agente a Valencia. L’esterno sarebbe felice di riabbracciare Gattuso

Matteo Politano ha espresso il desiderio di voler lasciare il Napoli, anche per il poco feeling con Spalletti. Su di lui diversi club, anche stranieri, come il Valencia dell’ex allenatore azzurro, Rino Gattuso, ed in merito ci sono delle novità importanti, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Il blitz di ieri dell’agente di Politano a Valencia, Mario Giuffredi, è il segnale della svolta: il Napoli chiede 20 milioni per l’ex interista e gli spagnoli al momento hanno messo sul piatto 13 milioni di euro. Oggi se ne saprà di più: perché Gattuso incontrerà i vertici del suo nuovo club per fissare obiettivi e cessioni. Ma in ogni caso Gattuso non vuole un braccio di ferro con De Laurentiis per questioni di mercato: ma il Napoli non considera Politano incedibile. Tranne Di Lorenzo, tra gli azzurri non ci sono intoccabili. Quindi, via libera alla trattativa ma il Valencia deve alzare la propria proposta. E non di poco. Non c’è neppure ancora l’accordo economico tra l’esterno e il Valencia ma anche in questo caso le distanze non sono notevoli. Politano sarebbe felice di riabbracciare il tecnico calabrese con cui ha avuto un grande feeling durante l’avventura napoletana”.