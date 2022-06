Ospina e la “ricca” proposta dagli Emirati Arabi, apre la strada a Meret

Un paio di settimane fa il tecnico del Napoli Luciano Spalletti aveva parlato del ruolo del portiere: «L’uscita dal basso con il portiere è il futuro. Dire il contrario è un messaggio sbagliato che si dà ai giovani. In futuro, l’estremo difensore andrà a giocare anche fuori dalla lunetta dell’area di rigore. Nessuno vuole un portiere che non sappia giocare con i piedi». Anche se non l’aveva detto, era chiaro che si riferiva ad Ospina in cima alla lista per la prossima stagione, ma alla fine resterà Meret. Nulla togliere all’estremo difensore friulano, che è apprezzato per le doti tecniche comunque. Sul portiere colombiano sembra ormai che la destinazione possa essere l’Al-Nassr che gli offrirà un ingaggio sui 7 milioni, come riporta il Corriere dello Sport. Del resto è l’ultimo contratto della vita e del resto sono tutti professionisti.

La Redazione