Meret si accontenterebbe di un aumento in stile De Laurentiis

Meret non chiede altro che dimostrare di non aver bruciato il suo talento, mostrato a tratti e senza la possibilità di poter giocare con continuità: è consapevole di dover aggiungere al proprio talento una dose di spregiudicatezza e di personalità, ma si porta appresso un bagaglio tecnico di assoluto livello. I procuratori hanno avuto modo, nel tempo, di parlare con De Laurentiis, sistemando un impianto soddisfacente per le parti: il milione scarso che Meret ha guadagnato nel quadriennio alle spalle è cresciuto sino a ad un milione e mezzo per il prossimo quinquennio, ma prima che si passi dai contatti ai contratti bisognerà che Ospina chiuda definitivamente la porta. Chi esce e chi entra. Fonte: CdS