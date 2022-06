Meret pronto alla firma, ma Sirigu non sarà la sua balia

Da quel che si legge e si scrive, molto probabilmente questa potrebbe essere la settimana chiave per la firma di Meret. Ospina non rinnoverà, non ha neanche un appuntamento con il club e quindi si va verso la permanenza del friulano. Ovvio che la certezza di un posto da titolare nessuno gliela può dare. Firmerà un contratto di cinque anni. Poi, si passerà al “secondo”, perchè di portieri ne occorrono due e di prima fascia. Basti pensare che in 3 mesi (dal 13 agosto al 9 novembre) si giocano 15 gare di campionato e 6 di Champions League. E Sirigu è affascinato da questo progetto: non verrà a fare la balia ed è pronto a firmare per un anno con opzione per il Napoli per la seconda stagione. Probabile che il cerchio-portieri si chiuda proprio in questo modo anche perché Sirigu, 35 anni, ex Psg e Torino, ha quell’esperienza che può servire in questa stagione.

Il Mattino