Malfitano: “Il fatto che si confermi Koulibaly può essere un buon punto”

Mimmo Malfitano, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Marte Sport Live. “Tutto sommato il Napoli sta rispecchiando la politica che si è voluta imporre il club e non è una politica da primo posto. Se abbiamo la consapevolezza che questa squadra possa disputare un buon campionato senza avere ambizioni di scudetto, anche perché quest’anno le ha fatte evaporare in una settimana o due. Questo fa parte del carisma e della personalità che i giocatori attuali del Napoli non hanno avuto. Il fatto che si confermi Koulibaly può essere un buon punto. Ogni anno dobbiamo sperare che vengano confermati i giocatori e non che si acquisti. C’è il partito dei delusi e quello di chi si accontenta. Dopo le prime giornate sapremo qualcosa di più determinato. È vero che la sintonia tra allenatore e presidente non c’è, non esiste. L’esempio può essere Ospina oppure il voler andare via di Politano. Ci sono situazioni che ci fanno capire che c’è una parte di spogliatoio che soffre Spalletti. Fondamentalmente capisco anche chi vede un problema nel rapporto tra De Laurentiis e Spalletti. Io non vorrei che un inizio sbagliato potesse mettere in seria difficoltà il rapporto tra Spalletti e De Laurentiis, lo vedo fragile. Il problema non è tanto Mertens, ma può esserlo Koulibaly che chiede la conferma dell’ingaggio attuale e non mi pare che da parte sua sia una richiesta esagerata anche perché nella Juventus, Ramsey guadagnava di più. Se lo consideriamo tra i più forti difensori internazionali, penso che 6 milioni non siano neanche esagerati. Io questo investimento lo farei, credo che ad oggi possa essere ancora un buon affare. Mentre per Koulibaly parliamo di un titolare, per Mertens parliamo di un comprimario. Spendere 4 milioni per un comprimario di quell’età, non mi sento di essere contro la politica di De Laurentiis. Deulofeu? Penso che arriverà a Napoli”.