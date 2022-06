La cessione di Ounas per “finanziare” Deulofeu

Il mercato spesso e volentieri ha due filosofie, prima vendere e poi comprare, così è anche il Napoli. Il d.s. Giuntoli sa che in rosa ci sono calciatori che possono regalare il famoso “tesoretto” e uno di questi è Ounas. Il franco-algerino, anche con l’arrivo di Spalletti, non ha convinto come rendimento, anche se l’inizio sembrava promettere diversamente. Sull’ex anche di Cagliari e Crotone, ci sono il Monza e il Torino e in caso di sua cessione si libererebbe la casella per Deulofeu. Sul calciatore dell’Udinese c’è l’accordo da tempo per prezzo e ingaggio, manca con i friulani. Sbloccare la casella delle cessioni per arrivare al jolly argentino.

La Redazione