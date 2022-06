Giovanni Scotto: “Il Napoli ha scelto il vice di Alex Meret”

Il Napoli sembra che ormai abbia fatto la sua scelta per il ruolo del portiere e del vice per la prossima stagione. Ad aggiornare sull’argomento ci ha pensato su twitter il giornalista de “il Roma” Giovanni Scotto.

Il #Napoli ha fatto la sua scelta: promuove #Meret titolare (aumento con leggero rinnovo di stipendio x5 anni). Alle sue spalle scelto Sirigu, che si libera dal Genoa. Accordo di massima da finalizzare per un biennale. #Ospina, che non ha accettato l'offerta del Napoli via a zero

— Giovanni Scotto (@scottotweet) June 27, 2022