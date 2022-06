Anche se ha lasciato il Napoli da qualche anno, Gokhan Inler è stato e rimarrà uno dei giocatori più amati dai tifosi azzurri. Il centrocampista, che ha vestito per quattro anni la maglia azzurra, non ha mai nascosto l’amore per la squadra ma soprattutto per la città. Oggi festeggia 38 anni, e la SSCN lo festeggia con un tweet, “BUON COMPLEANNO INLER!”