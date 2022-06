“Fanatik”: “Ounas viaggio in Turchia? Besiktas alla porta”

Tra le pretendenti interessate a Adam Ounas, non solo club italiani: secondo quanto riportato da Fanatik in Turchia, ci sarebbe anche il Besiktas sulle tracce dell’attaccante algerino che sarà costretto a lasciare l’azzurro quest’estate visto che non ne vuole sapere di rinnovare il contratto con il club di Aurelio de Laurentiis. Il suo accordo con il Napoli scadrebbe nel 2023.L’ultima stagione di Ounas con la squadra di Luciano Spalletti non è stata entusiasmante, il Napoli proverà a venderlo in via definitiva e vorrebbe farlo quanto prima per poi poter trovare il sostituto. Secondo i media turchi, Ounas sarebbe stato anche in Turchia in questi giorni, una vacanza che è anche occasione di un incontro ravvicinato con il Besiktas per discutere del proprio futuro. Fonte: mattino.it