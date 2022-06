Fabian ed Ounas scherzano con il fuoco: rischiano la stagione

Fabian e Ounas stanno giocando con il fuoco: il ds Giuntoli aspetta entrambi a Dimaro per chiarire che senza rinnovo rischiano una stagione da comprimari, ai margini del gruppo. Gli agenti di Fabian hanno confermato che ci sono offerte dalla Liga, ma al momento non ne hanno portate. Servono una ventina di milioni per la sua cessione oppure Fabian dovrà accettare il rinnovo con il Napoli. Magari con l’inserimento di una clausola liberatoria in via del tutto eccezionale (De Laurentiis da tempo ha deciso di non inserirne più: l’ultima volta con Zielinski). La Salernitana ha mostrato interesse per Ounas su cui ci sono anche i sondaggi di Torino, Monza e Verona. A proposito di Verona: il patron Setti ieri si è fatto vivo anche con la Lazio per spiegare, come ha fatto con il Napoli, che Nicolò Casale, il difensore centrale, può andare via anche con la formula del prestito. Sia pure con obbligo di riscatto. Da qualche giorno Casale ha superato Ostigard nella classifica delle preferenze, ma a patto che sia una operazione low cost, cosa che Ostigard all’improvviso non è più stata.

Il Mattino