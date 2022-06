EURO UNDER 19 – Italia-Inghilterra, la semifinale si vedrà in chiaro. Occhio ad Ambrosino

L’Italia Under 19 del c.t. Nunziata, dopo aver conquistato la certezza matematica il pass per il mondiale Under 20, ora si prepara per la semifinale degli Europei di categoria contro l’Inghilterra. Per gli azzurri non sarà una sfida facile, i britannici al momento sono ancora imbattuti e tengono la porta inviolata, ma cercheranno di conquistare la finale. Tra i possibili protagonisti, è atteso il classe 2003 del Napoli Primavera Giuseppe Ambrosino. Questo pomeriggio le parole della vigilia del c.t. Nunziata: “Avremo di fronte una squadra ostica di grande capacità fisica e tecnica, con un gioco tatticamente ordinato. Ma anche noi siamo forti e domani faremo valere le nostre qualità”.

Semifinali del Campionato Europeo Under 19

Martedì 28 giugno

Italia-Inghilterra, ore 17 allo stadio NTC Senec a Senec (diretta Rai 2)

Francia-Israele, ore 20 alla DAC Arena di Dunajská Streda

Finale

1 luglio, Trnava Stadium alle 20