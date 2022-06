DIFESA – Ostigard e gli altri nella lista del d.s. Giuntoli

In casa Napoli ci sono diversi calciatori che andranno via e dopo il 30 Giugno si proverà a conoscere anche il nome del quarto difensore centrale. Oltre a Koulibaly, anche se il suo futuro ancora non è risolto, ci saranno certamente Rrahamani e Juan Jesus appena riscattato. Sembrava fatto per Ostigard, ma il Brighton ha chiesto 10 milioni, mentre il club azzurro vorrebbe il norvegese con la formula del prestito. In alternativa c’è Casale dell’Hellas Verona, piace anche a Lazio e Monza e infine Kim del Fenerbache. Ostigard, come riporta il CdS, ha una corsia preferenziale, ma è chiaro che bisognerà convincere la società inglese, altrimenti si guarderà altrove.

La Redazione