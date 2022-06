Dall’ Inghilterra: il Newcastle ci riprova, “cifra significativa” per Osimhen

Sembrava che l’interesse fosse passato, almeno per il momento, anche perchè lo stesso interessato aveva gentilmente declinato l’invito, voglioso di giocare la Champions, Invece, stando a quanto si legge sulla stampa inglese, si potrebbe aprire una vera e propria asta per Victor Osimhen. Il quotidiano inglese, Express, spiega come il Newcastle stia per tornare alla carica sul centravanti del Napoli, pronto a mettere in campo una “somma significativa” (testuale, ndr) per sbaragliare la concorrenza di Manchester United e Arsenal (con questi ultimi che comunque sembrano aver chiuso per Gabriel Jesus) ed assicurarsi la punta nigeriana.