Colwill, il difensore apprezzato da Giuntoli e che piace a tutti

Levi Colwill, difensore del Chelsea, ha tutto per diventare nel giro di qualche anno un pilastro nella nazionale inglese. In Inghilterra lo paragonano all’olandese Van Dijk. Ha 19 anni ed è reduce da un’ottima stagione: tra regular season e play-off ha collezionato 30 presenze. Il contratto coi blues scade nel 2025. In Inghilterra, come si legge su TMW, c’è la fila per averlo, ma anche in Italia ci sono club particolarmente interessati al suo profilo: lo apprezza Giuntoli del Napoli così come Massara del Milan. Piace e non poco anche all’Atalanta del nuovo duo Congerton-D’Amico. Tre club di Serie A che stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e che presto sapranno se ci sarà o meno la possibilità di fiondarsi su di lui.