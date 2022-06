CdS – Per Spalletti si doveva ricominciare da Ospina, ma il suo futuro è in Arabia

Il Napoli ha deciso chi sarà il suo portiere per la prossima stagione, Alex Meret, con Ospina che partirà per i paesi arabi, anche se a Spalletti sarebbe piaciuto ricominciare dal colombiano, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “La volontà di Spalletti era chiara e a scanso di equivoci era stata ribadita recentemente: «L’uscita dal basso con il portiere è il futuro. Dire il contrario è un messaggio sbagliato che si dà ai giovani. In futuro, l’estremo difensore andrà a giocare anche fuori dalla lunetta dell’area di rigore. Nessuno vuole un portiere che non sappia giocare con i piedi». In sintesi, a Spalletti sarebbe piaciuto un sacco ricominciare da Ospina, pur godendo Meret della sua considerazione tecnica. Lo scenario si sta modificando e il colombiano, che per un po’ è stato un pensiero del Real Madrid e anche del Villarreal, ha scoperto le difficoltà del mercato moderno ma anche la consistenza patrimoniale di un club come l’Al-Nassr: tra due mesi, il 31 agosto, compirà 34 anni, dunque questo è presumibilmente il suo ultimo contratto, che va festeggiato doverosamente, con i sette milioni – spiccioli più o meno – che gli consentono anche di scoprire una dimensione e una realtà sconosciuta.