CdS – Meret non chiede altro che dimostrare di non aver bruciato il suo talento

Ormai sembra essere deciso, il portiere del Napoli per la nuova stagione sarà Alex Meret, con Opsina che volerà in Arabia Saudita, ed Alex non vuole altro che dimostrare di che stoffa è fatto, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Meret non chiede altro che dimostrare di non aver bruciato il suo talento, mostrato a tratti e senza la possibilità di poter giocare con continuità: è consapevole di dover aggiungere al proprio talento una dose di spregiudicatezza e di personalità, ma si porta appresso un bagaglio tecnico di assoluto livello. I procuratori hanno avuto modo, nel tempo, di parlare con De Laurentiis, sistemando un impianto soddisfacente per le parti: il milione scarso che Meret ha guadagnato nel quadriennio alle spalle è cresciuto sino a ad un milione e mezzo per il prossimo quinquennio, ma prima che si passi dai contatti ai contratti bisognerà che Ospina chiuda definitivamente la porta. Chi esce e chi entra”.