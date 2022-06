CALCIO FEMMINILE – L’Italia Under 16 chiude con un successo la ‘Female Football Tournament’

Ieri sera a Gradisca d’Isonzo si è giocato la terza sfida della ‘Female Football Tournament’ ed è scesa in campo l’Italia femminile Under 16 di mister Jacopo Leadri. L’avversario delle azzurrine è stata il Cile è il match è terminato 4-3. Ospiti in vantaggio con Figeroa Rollino, l’Italia pareggia con Marta Zamboni, poi vantaggio ancora delle sudamericane con Bugueno. Le azzurre ribaltano con Sofia Testa e il rigore di Manuela Sciabica, arriva il 3-3 del Cile e poi il 4-3 della squadra di Leandri ancora con Sciabica. Il Messico batte l’India per 0-2 ed arriva davanti all’Italia. “Abbiamo concluso la stagione in bellezza – il commento del tecnico Jacopo Leandri – battendo una squadra forte, con tante calciatrici più grandi delle nostre che a ottobre andranno a giocare in India il Mondiale Under 17. Queste ragazze hanno un futuro grandioso, ora le consegno all’Under 17 sapendo che si toglieranno tante altre soddisfazioni”.

Prima giornata (22 giugno)

ITALIA-India 7-0

Cile-Messico 1-1 (5-4 dcr)

Seconda giornata (24 giugno)

Cile-India 3-1

Italia-Messico 1-4

Terza giornata (26 giugno)

India-Messico 0-2

ITALIA-Cile 4-3

Classifica: Messico 7 punti, ITALIA 6, Cile 5, India 0

Fonte: figc.it