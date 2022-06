CALCIO FEMMINILE – Giusy Moraca “saluta” il Pomigliano

Sono fortunata ma sono anche una che si è spaccata in due per 30 anni, dove ho investito di mio, ho superato difficoltà e incredulità, errori e vittorie sconfitte e trofei!

Non devo dire grazie a nessuno perché nessuno mi ha presa per mano in 30 anni ma ho fatto da sola nel bene e nel male rischiando sempre in prima persona !

Mi sono conquistata la fiducia di Addetti ai lavori di nazioni Importanti e di un continente come l’Australia … up and down e oggi sono una persona fortemente realizzata!

Vi racconto il mio straordinario pomeriggio : alle 3 fa molto caldo in Salento ma noi siamo saliti in macchina.

Davanti c’era Giusy una giocatrice napoletana che andava lasciata all’aeroporto destinazione Paradiso! Andava a firmare il suo primo Contratto da Professionista in serie A nella squadra più bella e organizzata di Italia ! Aspettava questa chance da 25 anni … tra giocate in campi polverosi e periferie difficili … potete solo immaginare che sentivo il battito del suo cuore che faceva rumore in macchina …

Dietro c’era Sebastian 6 anni e 15.000 km percorsi 3 giorni fa per provare a costruire un percorso Calcistico importante in Europa . Sebastian é Australiano e oggi sarà osservato da un Club Italiano importante.

Siamo arrivati al Campo e siccome non sentivo il suo battito … mi ha detto ”sono troppo emozionato … questo mantienilo Tu