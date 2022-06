CALCIO FEMMINILE – Giada Greggi: “Italia? Gruppo fantastico e vi auguro il meglio”

Ieri mattina il c.t. dell’Italia femminile ha diramato la lista delle 23 convocate, in vista dell’amichevole del primo Luglio contro la Spagna e poi per gli Europei che inizieranno il 6. Il 10 debutto per le azzurre contro la Francia. Tra le escluse la giocatrice dell’As. Roma Giada Greggi che ha scritto nelle ore successive sui social. “Sono davvero felice di aver condiviso insieme a voi questi giorni di preparazione. Siete un gruppo fantastico e spero possiate arrivare il più lontano possibile in questo Europeo. Farò il tifo per voi, in bocca al lupo a tutte!”.

Fonte: foto getty images