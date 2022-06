Anticipi e posticipi, tutto sulle prime 5 giornate, appuntamento a giovedì

Tra una settimana il Napoli comincerà il suo ritiro di preparazione annuale a Dimaro Folgarida, ed è tempo di conoscere nel dettaglio le date e gli orari delle prime giornate di campionato, che comincerà il 13 agosto. Appuntamento a giovedì allora, quando queste saranno svelate, almeno per le prime 5 giornate, come scrive oggi il Corriere dello Sport. Giovedì conosceremo anticipi e posticipi delle prime cinque giornate di campionato, come stabilito dalla Lega di serie A. Sapremo quindi quali partite apriranno la nuova stagione della serie A, sabato 13 agosto (sono in programma due partite alle 18.30 e due alle 20.45); quattro gare con gli stessi orari anche di domenica, mentre lunedì 15 si giocheranno due posticipi, uno alle 18.30 e uno alle 20.45. Ricordiamo che le prime quattro giornate si giocheranno con orari serali. Con la quinta giornata si tornerà alla “normalità”.